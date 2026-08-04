¿Se deben lavar los huevos? Por qué en México y Estados Unidos se conservan de forma distinta

En los Estados Unidos, una práctica común al momento de vender o almacenar huevo es resguardarlo dentro de un refrigerador en todo momento. En cambio, en México este producto aviar se vende en anaqueles sin necesidad de refrigeración. ¿A qué se debe esta extraña diferencia? ¿Será por la calidad del huevo? ¡Vamos a averiguarlo!

Refrigeración de huevo en Estados Unidos

De acuerdo con las instituciones de salud del país norteamericano, los productores se encuentran obligados a lavar y desinfectar los huevos para su posterior venta, con el fin de eliminar la suciedad y las biopelículas de salmonella que se generan alrededor de la cáscara.

No obstante, al lavar el producto, se elimina una capa natural que envuelve al huevo, llamada cutícula, la cual actúa como barrera natural para evitar el paso de bacterias, dejando al alimento expuesto a patógenos que pueden proliferar en las gotas de condensación exterior a la cáscara, si es que el huevo se deja fuera del refrigerador por varias horas.

Es por esto que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han exigido la refrigeración de los huevos en todo momento, a una temperatura preferente de entre 4 °C y 7 °C .

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Conservación de huevo en México

Por otro lado, el huevo no se lava en México gracias a la NOM-159-SSA1-2016, norma que establece que el huevo dirigido a la venta no debe ser limpiado ni expuesto al agua, para conservar su barrera natural contra las bacterias y demás agentes patógenos .

Por ende, el huevo no se refrigera, sino que se vende en anaqueles que se encuentren a temperatura ambiente, que se mantengan secos, frescos y limpios en todo momento.

A pesar de esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aconseja refrigerar este producto aviar tras su compra, para favorecer la conservación del huevo con una temperatura fresca y estable, sin afectar su calidad.

Además, la Profeco también recomienda siempre lavar el huevo antes de su consumo y no antes de su almacenamiento en el frigorífico.