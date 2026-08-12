Atención al peligro sísmico; que pasaría si se activa la falla de San Andrés y dónde se ubica

Hablar de la posibilidad latente de liberación de energía repentina por parte de una de las estructuras geológicas más conocidas puede generar alerta ante el peligro sísmico que representa. Pero, ¿en donde se localiza, y que es lo que pasaría si llegase a activarse? Aquí te lo explicamos.

¿Dónde se ubica la falla?

La falla de San Andrés consiste en una fractura tectónica con una extensión de aproximadamente mil 300 kilómetros de longitud con múltiples ramificaciones en su extensión y con una profundidad calculada de 15 km, la cual funge como límite entre dos placas principales, la Placa del Pacifico y la Placa Norteamericana.

Con una edad estimada de entre 15 a 20 millones de años, esta se localiza principalmente en Estados Unidos, en la zona sur de California; tiene comienzo en las cercanías del Mar de Salton, a una distancia cercana con la entidad de Baja California, dirigiéndose en sentido hacia el noroeste del estado termina en el Cabo Mendocino , aunque también se encuentra conectada a otras fallas a través del Golfo de California.

Debido a su recorrido, la falla pasa con gran cercanía a varias comunidades como las ubicadas en Parkfield, Indio Banning y Bombay Beach; aunque también cruce por zonas de poca densidad poblacional también atraviesa de forma peligrosamente cerca de las grandes ciudades del estado como Los Ángeles, San Francisco y San Bernardino.

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¿Qué es lo que pasaría si se activa?

A pesar de lo que se pueda pensar en primer instancia, no se trata de una falla tectónica que se encuentre apagada para ser activada de forma repentina, debido a que se trata de una zona ya activa, catalogada como transformante acorde con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), es decir, que su movimiento se realiza de forma horizontal con dirección en sentidos opuestos.

Debido a que la velocidad de desplazamiento se encuentra entre los 20 a 33 milímetros anuales, la región por la que cruza puede acumular tensión con el paso de los años en distintos puntos; por lo que, de liberarse la tensión en un terremoto de gran magnitud en cualquiera de sus puntos podría desencadenar daños estructurales en inmuebles; la interrupción repentina de servicios de suministro de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones; afectaciones a carreteras y caminos, e incluso incendios o demás desastres por la ruptura de tuberías subterráneas e instalaciones eléctricas.

Si bien la posibilidad de que dichas consecuencias se produzcan a causa de la liberación de energía, no existe la posibilidad de determinar cuáles serían precisamente las ciudades que recibirán el impacto sísmico, ya que esto dependerá en gran medida del segmento en el que se concentre el epicentro, la densidad de la población de la zona afectada y las condiciones del terreno en cuestión.