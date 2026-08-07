Detecta huevo falsificado en Durango: alertan por páginas clonadas de San Juan

Luego de que las autoridades detectaron un nuevo método de piratería que involucra este alimento de origen avícola, una nueva alerta se ha encendido, referente a sitios web que intentan suplantar a cierta marca con gran presencia en México. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para estar atento.

¿Huevos falsos?

Gracias a una alerta sanitaria emitida a principios del mes de julio, luego de que se registraron nuevos brotes de Salmonella en granjas del estado de Colorado, en Estados Unidos, es que la Comisión para la Protección contra Riesgos del Estado (Coprised) comenzó a reforzar las medidas de seguridad en materia de distribución y comercialización de huevos.

No obstante, mientras se proseguía con la inspección de las medidas, las autoridades de la Comisión detectaron un segundo foco de alerta en la república, que consiste en la falsificación de sellos y del código de trazabilidad de la reconocida marca de huevos ‘San Juan’ , siendo que los primeros casos de clonación se detectaron en el estado de Durango.

Es debido a esto que, Jesus Romero Torres, titular de la Coprised en La Laguna en Durango, desplegó un operativo de vigilancia e inspección a través de Gómez Palacio y otros 11 municipios que se encuentran dentro de la región lagunera de la entidad federativa del norte para evitar un riesgo sanitario, indicando que el personal de inspección está capacitado para diferenciar el producto original sobre uno falso.

¿Páginas web clonadas?

A su vez, se detectó un nuevo frente fraudulento que ha trascendido al área digital, es decir, que se trasladó al internet. La empresa proveniente de la industria avícola ‘San Juan’ confirmó la existencia de sitios web de dudosa procedencia que hacen uso de su imagen, empleando la buena reputación con la que cuenta la marca como un enganche para sus motivos ulteriores.

Por lo menos se han detectado tres sitios falsos que emplean su tipografía, identidad gráfica e imágenes de sus productos de forma ilegal con el mero propósito de hacerse pasar por la compañía real y ofrecer supuestas ventas y promociones; no obstante, como es de esperarse, no se tratan de distribuidores oficiales ni autorizados.

De igual forma, la productora lanzó un recordatorio a su red de distribución, explicando que no realizan comercio de huevos a través de portales en línea, únicamente por medio de distribuidores oficiales de Proan y a través de su número telefónico , por ende, no recomienda realizar ninguna transacción económica o cualquier tipo de negociación con estos sitios.

Te puede interesar: ¡Cuidado en la cocina!, así puedes identificar si un huevo está contaminado con Salmonella.

¿Qué hacer al respecto?

Cuando se detecta la presencia de un código clonado o falsificado, la certeza sobre el origen del producto desaparece, es derivado de esto que la Coprised exhorta a los consumidores a mantener vigilancia activa. En el caso de las tiendas abarrotes y mini supers, se sugiere evitar la compra de huevos a granel donde sus precios sean atípicamente bajos comparados a los del mercado, al significar un indicador de peligro.

Adicionalmente, es recomendable hacer una inspección del producto y descartar cualquier paquete que muestre signos de deterioro en el empaque, manchas oscuras que indiquen presencia de moho en el cascarón, mal olor, rajaduras o una sensación frágil de los huevos y rastros de sangre/excremento. Desde luego, lo preferible es comprarlos en establecimientos formales en donde se pueda comprobar su procedencia.