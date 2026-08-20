Es oficial: La SEP suma una nueva ‘materia’ en las secundarias de todo el país, ¿de qué trata?

Con la llegada del nuevo ciclo escolar, las autoridades educativas plantean la introducción de una nueva materia para cierto sector de la población estudiantil en México. ¿De qué trata y, tendrá un impacto directo en las calificaciones? Esto te lo explicamos a continuación.

¿En qué consiste?

La Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó la implementación de una nueva materia a nivel nacional, la cual lleva por nombre ‘El ABC de las emociones’. Presentada previamente de forma oficial por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, esta estrategia busca salvaguardar la salud mental y el bienestar psicológico de las y los adolescentes de la república.

El programa responde al cambio de enfoque del sistema educativo, para que las escuelas no solo sean un lugar para adquirir conocimientos, en cambio, se transformen en un entorno de convivencia pacífica; basándose en un sistema de prevención, monitoreo, detección temprana y debida atención de posibles problemas emocionales y situaciones de vulnerabilidad de estudiantes quienes atraviesan una de las etapas más importantes de su desarrollo integral.

Se encuentra dirigida a adolescentes dentro del rango de 14 a 18 años de edad, por lo que su implementación contempla a más de 6 millones de alumnos que cursan la secundaria y bachillerato. Se llevará a cabo por medio la distribución de 18 millones de ejemplares físicos y digitales de la ‘Guia del ABC de las emociones’; una hora semanal de actividades dedicadas al reconocimiento, comprensión y expresión de las emociones y campañas de sensibilización y asambleas en relación a la salud emocional, autocuidado y la construcción de un red de apoyo para los adolescentes.

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¿Afectará a las calificaciones?

Al tratarse prácticamente de una nueva materia que será agregada, es normal que, tanto padres de familia, tutores y hasta los propios estudiantes se pregunten si este programa influirá directamente en las calificaciones presentadas en las boletas escolares.

Sin embargo, el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo explicó que, si bien se incluyen en el programa una serie de evaluaciones, se encuentran dirigidas para monitorear el ámbito socio-emocional en lugar de calificar los conocimientos académicos, por lo que no se traducirá en una calificación numérica, y por ende, no representa una afectación directa al promedio del alumnado.

Como se había mencionado previamente, el enfoque de la materia es meramente preventivo, es decir, que cumplirá con la función primordial de monitorear e identificar a tiempo a los jóvenes que presenten riesgos relacionados con el abuso de sustancias, violencia familiar y/o escolar, e incluso manifestación de ideas suicidas, para que puedan recibir ayuda profesional por medio de los canales correspondientes.