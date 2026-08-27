¿Qué se sabe del presunto asesino del influencer César Gastélum en Sinaloa que fue detenido en Puebla?

Tras el homicidio del influencer sinaloense, se ha detectado recientemente la movilización de las autoridades responsables de indagar en el caso y dar con el responsable del acontecimiento. No obstante, esto abre el paso a una incógnita: ¿qué es lo que se conoce respecto al perpetrador? Te lo explicamos a continuación.

¿El asesinato de César Gastélum?

César Daniel Nolasco Gastélum era un influencer de 24 años de edad originario del estado de Sinaloa, quien se dedicaba a la creación de videos principalmente en las redes sociales TikTok e Instagram, centrados en expresiones populares, situaciones cotidianas y ‘sketches’ con tintes del humor regional.

Debido al estilo de vida que presentaba en sus videos y por el cambio drástico en el tono de sus publicaciones más recientes antes de su fallecimiento, donde se presentaba alusión y simbología relacionada con la facción criminal denominada ‘La Mayiza’, es que internautas han especulado que el creador de contenido presentaba vínculos con dicho grupo.

Sin embargo, durante la noche del día 4 de agosto del año en curso, César Gastélum fue asesinado mientras se encontraba en compañía de sus amigos en una transmisión en vivo en la plataforma Kick para repartir comida por la ciudad. Esto en las inmediaciones de un estacionamiento de una sucursal de la cadena de comida rápida KFC, ubicada en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, y en las cercanías de la Fiscalía General de la ciudad de Culiacán.

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¿Qué es lo que se conoce del perpetrador?

De acuerdo con la información oficial recabada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y a partir de las piezas de metraje obtenidas por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), es que se logró identificar a uno de los autores materiales del asesinato en contra del creador de contenido.

Las autoridades reconocieron a uno de los responsables como Jesús Alberto ‘N’, quien, tras cometer el acto, se fugó del estado. Más tarde y por medio de labores de inteligencia, fue localizado en el municipio de San Andrés Cholula, en la entidad federativa de Puebla , donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emprendieron un operativo para su captura.