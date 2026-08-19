Revelan audios: Cercanos a ‘Andy’ López Beltrán hablan de contactos con el CJNG

Se han revelado a la luz ciertas grabaciones de audio, en las que se ven expuestas personas cercanas al círculo de uno de los hijos del anterior presidente de la república mexicana. Pero, ¿en qué consisten las grabaciones, y que se puede obtener de las mismas? Esto es lo que se sabe.

¿En qué consisten los audios?

Gracias a un reportaje publicado el día 17 de agosto de 2026 por el medio de comunicación Latinus, se tiene el conocimiento de una serie de materiales auditivos en los que se expone a los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán, quienes de acuerdo con dicho medio, tienen una relación cercana con Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán y Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán, ambos hijos del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

El material consiste en llamadas telefónicas filtradas, en las cuales se puede escuchar claras referencias a contactos con personas relacionadas con el grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , establecidas con el fin de proteger un negocio de Balasto localizado en la entidad federativa de Veracruz.

A su vez, también se hace mención directa a un vínculo de cercanía entablado con el criminal Iván Cazarín Molina, también conocido como ‘El Tanque’, identificado en los registros oficiales del gobierno de los Estados Unidos como un integrante de alto rango del CJNG, quien tiene operaciones en Veracruz y Jalisco, y ha participado en actividades relacionadas con extorsión, robo de combustible para su comercio ilícito, narcotráfico, homicidios, entre otros.

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¿Que se puede escuchar en las grabaciones?

De acuerdo con Latinus, ambas llamadas cuentan con cierta antigüedad, al tratarse de interacciones efectuadas en el año 2023; en una de estas se puede reconocer a Amílcar Olán, presumiendo los vínculos de su hermano con el crimen organizado en una interacción verbal con un empresario de nombre Ángel Montero , quien ha producido la piedra triturada para sedimentar las vías ferroviarias del Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

‘Mi hermano va a estar al mando de todo…es que él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas…’ explica Amilcar Olán en la llamada.

En otro intercambio verbal vía telefónica del mismo año, en este caso atribuido a Luis Alberto Olán, se puede percibir a esta persona entablando una conversación con su pariente, en el que le explica que, gracias a su relación con ‘El Tanque’, el grupo criminal proveniente de Jalisco dejó de extorsionar a un dueño de una proveedora de Balastro establecido en el sur de Veracruz.

‘Y ya le dije: Si yo me llevo con ‘El Tanque’. Haz de cuenta, y ya se quedó así. ¿A poco? ¡A la madre!, me dice’, menciona Luis Alberto Olán en la interacción.

A pesar de la evidencia pronunciada previamente, no constituyen pruebas suficientes para declarar que ‘Andy’ López Beltrán estuviera al tanto de dichos contactos o tuviera una participación activa en el caso, esto a pesar de contar con una relación estrecha con los hermanos Olán, ya que los audios expuestos se les atribuye directamente a ellos y no al hijo de López Obrador.