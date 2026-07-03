¡Casi medio millón de pesos! La locura de la reventa de boletos para el partido México vs. Inglaterra

Tras la victoria aplastante de México contra la escuadra de Ecuador, la fanaticada no tardó ni un solo instante en tratar de obtener los boletos para el siguiente partido del día 5 de julio de 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México contra Inglaterra; sin embargo, las entradas se acabaron rápidamente en el portal de la FIFA, por lo que la única opción disponible para obtenerlas son las reventas, con precios sumamente elevados.

México e Inglaterra en apuros

En cuanto a la organización del torneo, ambos equipos declararon que se encuentran enfrentando ciertos obstáculos para la preparación del siguiente juego.

Por parte de Inglaterra, el jefe técnico de los tres leones mencionó que las cosas se verán complicadas, especialmente por la altura de la zona, ya que, a sus palabras, es una desventaja sumamente grande el jugar mientras se adaptan a la altitud de la región en menos de 4 días .

Cabe recordar que la cuadra inglesa ha jugado en zonas de entre 6 y 10 metros sobre el nivel del mar, siendo el lugar más alto hasta el momento Atlanta, con 340 metros de altitud; tomando la anterior información en cuenta, la Ciudad de México se encuentra a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, una altura a la que los leones ingleses no se han adecuado, lo que dificultará las cosas para ellos.

Por otro lado, la selección mexicana está en aprietos gracias al cambio de horarios del partido, que ahora se jugará al mediodía en lugar de las 18 horas, por la amenaza de una tormenta eléctrica , desorganizando por completo su agenda del día.

Javier Aguirre ha expresado su descontento en una entrevista, declarando que se sintió como un golpe bajo.

«Como una patada en el estómago, ahora hay que cambiar todo. No es que se vaya al garete todo el trabajo, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas…»

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Los precios suben como la espuma.

Las selecciones no son los únicos que se han topado con problemas, ya que los fanáticos se encuentran lidiando con la escasez de boletos para asistir al partido más importante de octavos de final .

Luego del agotamiento de boletos en el portal oficial de la FIFA, muchos han recurrido a las páginas de reventa como Stubhub, plataforma que cuenta con solo 500 entradas disponibles en un radio de costos dignos de escándalo, siendo estos los siguientes:

Secciones 600: 72 mil 042 pesos (665), 75 mil 644 pesos (666), 78 mil 856 pesos (636) y 80 mil 354 pesos (667).

72 mil 042 pesos (665), 75 mil 644 pesos (666), 78 mil 856 pesos (636) y 80 mil 354 pesos (667). Secciones 400: 91 mil 578 pesos (460) y 100 mil 102 pesos (422).

91 mil 578 pesos (460) y 100 mil 102 pesos (422). Sección 117: 180 mil 663 pesos.

180 mil 663 pesos. Sección 257: 212 mil 430 pesos.

212 mil 430 pesos. Sección PC22: 341 mil 893 pesos.

341 mil 893 pesos. Sección 126A: 478 mil 196 pesos.

Esta gama de importes solo pertenece a los hospedajes locales, por lo que las áreas asignadas por la FIFA, también llamadas Hospitality, rondan entre los 178 mil pesos, pasando por los 245 mil pesos, hasta superar los 317 mil pesos, por ejemplo:

Champions Club: 201 mil pesos a 266 mil pesos.

201 mil pesos a 266 mil pesos. Trophy Lounge: 243 mil pesos.

243 mil pesos. FIFA Pavilion: Desde 253 mil pesos hasta los 317 mil pesos.

El panorama no parece ser tan favorable para los espectadores, pero aún hace falta contar los cargos extras por entrega, servicio e importes de IVA que Stubhub impone a los clientes, ocasionando un incremento del 20 % o más al costo original, que podría disparar los precios hasta el medio millón de pesos.