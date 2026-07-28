¡Toma precauciones! Huracán Genevieve y onda tropical 21 golpean a México con lluvias y calor extremo

El pronóstico general, en esta ocasión, se muestra bastante peligroso, esto debido al contraste climático de carácter drástico que se presenciará a través de la República Mexicana. Pero, ¿cuáles serán esas condiciones? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Lluvias torrenciales?

De acuerdo con los reportes emitidos para este día martes 28 de julio de 2026 por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país se encontrará bajo un escenario de precipitaciones, esto debido a la combinación entre múltiples factores climáticos, entre ellos el paso del huracán Genevieve.

Gracias a la circulación de la onda tropical número 21, canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica propiciarán a la actividad pluvial puntual intensa de 75 a 150 mm con posible acompañamiento de descargas eléctricas y caída de granizo en el suroeste de Jalisco y Michoacán, en el norte y este de Guerrero y la región occidente de Oaxaca.

Si bien el huracán Genevieve se ha debilitado a categoría 3, se ubica en el océano Pacífico a 910 kilómetros del suroeste del cabo San Lucas, Baja California Sur y cuenta con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste con una velocidad de 15 km/h, sus desprendimientos nubosos reforzarán las posibilidades de lluvias en la península de la entidad federativa, además de un oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa.

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¿Calor extremo?

Por otro lado, mientras el sur de México se enfrentará a lluvias torrenciales, la existencia de un movimiento anticiclónico en niveles medios de la atmósfera terrestre provocará la persistencia de un ambiente muy caluroso en gran parte de la región norte de la nación.

Así mismo, una onda de calor con temperaturas superiores a los 45 °C prevalecerá en el noreste de Baja California, en el norte y este de Chihuahua, en el este y noroeste de Durango, así como en el oeste y suroeste de Coahuila, en el centro y este de Nuevo León y el occidente de Tamaulipas , además de comenzar una onda adicional en el centro de Veracruz, centro y oeste de Chiapas y en el oriente y sur de Oaxaca.

Es debido a las inclemencias del clima que se presentan, que Protección Civil exhorta a la población alertada por la actividad pluvial a evitar cruzar corrientes de agua y calles inundadas, así como extremar precauciones en zonas con riesgo de deslave. En cuanto a las regiones con sofocante calor, sugieren evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa de colores claros y mantenerse hidratado para evitar sufrir de un golpe de calor.